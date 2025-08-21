Alanya\'da Otomobil Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.Y. idaresindeki otomobil, Küçükhasbahçe Mahallesi'nde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.Y, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
