Alanya\'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 20 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobildeki Fatma Güney yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çamlıca Mahallesinde meydana geldi. H.Z. yönetimindeki 07 AVH 001 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Güney'in yaşamını yitirdiği belirlerken, yaralanan sürücü H.Z. ile araçta yolcu olarak bulunan 3 yaşındaki T.Z., ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güney'in cansız bedeni, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.