Alanya'da otomobilin çarptığı İngiliz turist hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı İngiltere uyruklu turist hayatını kaybetti.
Erol D. (63) idaresindeki 07 BBU 885 plakalı otomobil, İncekum Mahallesi D-400 kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Kevin Stuart'a (42) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Stuart'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Turistin cenazesi Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.
Sürücü Erol D. ise gözaltına alındı.
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