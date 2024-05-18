Alanya'da Otomobiliyle 4 Yerde Drift Yapan Sürücüye 128 Bin 932 Lira Cezası - Son Dakika
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Alanya'da Otomobiliyle 4 Yerde Drift Yapan Sürücüye 128 Bin 932 Lira Cezası

Alanya\'da Otomobiliyle 4 Yerde Drift Yapan Sürücüye 128 Bin 932 Lira Cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobiliyle aynı gün içinde 4 yerde drift yaptığı tespit edilen sürücüye 128 bin 932 lira ceza uygulandı. Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan kavşakta otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Drift yaptığı tespit edilen otomobilin sürücüsü D.K'ye 128 bin 932 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine süresiz el konulurken, araç 8 ay süreyle otoparka çekildi. Öte yandan, sürücünün drift yaptığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

18.05.2024 18:09
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobiliyle aynı gün içinde 4 yerde drift yaptığı tespit edilen sürücüye 128 bin 932 lira ceza uygulandı.

Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan kavşakta otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Drift yaptığı tespit edilen otomobilin sürücüsü D.K'ye 128 bin 932 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine süresiz el konulurken, araç 8 ay süreyle otoparka çekildi.

Öte yandan, sürücünün drift yaptığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: AA

Mahmutlar, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Otomobiliyle 4 Yerde Drift Yapan Sürücüye 128 Bin 932 Lira Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Otomobiliyle 4 Yerde Drift Yapan Sürücüye 128 Bin 932 Lira Cezası - Son Dakika
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