Alanya\'da Park Halinde Otomobil Yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kestel Mahallesi Bük Caddesi'nde park halindeki A.M.A'ya ait 07 NN 402 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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