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Alanya'da park halindeki araca çarpan otomobil apartman boşluğuna düştü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Alanya'da park halindeki araca çarpan otomobil apartman boşluğuna düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Alanya\'da park halindeki araca çarpan otomobil apartman boşluğuna düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, park halindeki araca çarpan otomobil apartman boşluğuna düştü. Kazada, otomobilde bulunan Özbekistan uyruklu bir kişi hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

03.02.2024 14:37  Güncelleme: 14:38
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, park halindeki araca çarpıp apartman boşluğuna düşen otomobildeki Özbekistan uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

C.K. (33) idaresindeki 35 AL 3078 plakalı otomobil, Payallar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde park halinde bulunan 07 BFU 173 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpan otomobil, çarpışmanın etkisiyle savrularak apartman boşluğuna düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobildeki Özbekistan uyruklu Nishonova Maftuna'nın (33) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan aynı otomobilin sürücüsü C.K. ise hastaneye kaldırıldı.

Maftuna'nın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.

Sürücü C.K. tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, C.K. yönetimindeki aracın, park halindeki otomobile çarpıp apartman boşluğuna düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Alanya'da park halindeki araca çarpan otomobil apartman boşluğuna düştü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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