Alanya\'da Park Halindeki Kamyonette Yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeyken yanan kamyonette hasar oluştu.

Dinek Mahallesi Eski Antalya Caddesi'nde park halinde bulunan bir kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.