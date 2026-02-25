Alanya'da Pelüş Ayı Hırsızlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya'da Pelüş Ayı Hırsızlığı

25.02.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da motosikletli iki şüpheli, çiçekçinin önündeki pelüş ayıyı çaldı. Jandarma soruşturma başlattı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir çiçekçinin dışında duran pelüş ayıyı motosikletle gelen 2 şüphelinin çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Şubat'ta saat 05.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki çiçekçide meydana geldi. Motosikletle çiçekçinin önüne gelen biri kadın 2 şüpheli, iş yerinin dışındaki pelüş ayıyı alarak motosikletle ayrıldı. Sabah pelüş ayının yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerinden ayının çalındığını tespit etti. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde biri kadın kasklı 2 şüphelinin iş yerinin önüne gelip pelüş ayıyı bulunduğu yerden söktükten sonra motosikletle uzaklaşması yer aldı.

Haber- Kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,

Kaynak: DHA

Jandarma, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Pelüş Ayı Hırsızlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Taht kavgası büyüyor Kim’in adımı ortalığı fena karıştıracak Taht kavgası büyüyor! Kim'in adımı ortalığı fena karıştıracak
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Ahmet Türk’ten Bahçeli’nin kayyum çıkışına yanıt Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt
“Deprem üretmez“ denilen bölge için uzmanından kritik uyarı "Deprem üretmez" denilen bölge için uzmanından kritik uyarı
Fener taraftarını kahreden haber geldi Fener taraftarını kahreden haber geldi

10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
10:28
Tacizden tutuklanmıştı CHP’li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
10:14
Bunu hiç beklemiyordu Destek alkışı isteyen Trump’ı bozguna uğrattı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
09:57
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
09:15
Düşen F-16’nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
08:53
17 yaşındaki İremnur’dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 11:18:45. #7.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Pelüş Ayı Hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.