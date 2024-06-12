Alanya'da plazadaki hukuk bürosunda yangın çıktı

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde plazadaki hukuk bürosu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 12.00 sıralarında Küçükhasbahçe Mahallesi Keykubat Bulvarı D-400 kara yolu üzerinde bulunan adliye binası karşısındaki plazanın 4'üncü katındaki hukuk bürosunda meydana geldi. Binadan duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmanın ardından yangın kısa sürede söndürülürken, soğutma çalışmalarına başladı. Yangında hukuk bürosu kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA

HABER- KAMERA: Alkın BİRİCİK/ALANYA,