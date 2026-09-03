Alanya'da polise silah çeken sürücü A.Y. tutuklandı, 2 kişi serbest
Alanya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve bu sırada polis ekiplerine silah çeken sürücü A.Y. tutuklandı. Otomobilde bulunan I.K. ve İ.B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alanya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak polise silah çeken sürücü tutuklandı.
Küçükhasbahçe Mahallesi Enişdibi Caddesi'nde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamacanın ardından durduruldu.
Bu sırada sürücü A.Y. polis ekiplerine silah çekti.
Ekipler, A.Y. ile otomobilde bulunan I.K. ve İ.B.G'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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