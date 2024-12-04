Alanya\'da Rezidansta Yangın Çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir rezidansta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Mahmutlar Mahallesi'nde bir rezidansın 6. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
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