Alanya'da Sağanak Çevre Kirliliğini Artırdı - Son Dakika
Alanya'da Sağanak Çevre Kirliliğini Artırdı

15.02.2026 14:40
Alanya'da etkili sağanak, plajları çöple doldurarak çevre kirliliğine yol açtı. Temizlik çalışmaları başlatıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak, çevre kirliliğini gün yüzüne çıkardı. Akarsuların taşıdığı ve deniz dibinde biriken atıklar sahilleri doldurdu. Kentin en işlek plajlarından Galip Dere, çöp yığınıyla kaplandı.

Alanya'da son iki gündür etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkilemesinin yanı sıra, çevre alarmını da beraberinde getirdi. Kentin birçok noktasında denizden kıyıya, çöp, odun parçaları, plastikler ve evsel atıklar taşındı. Sabah saatlerinde özellikle Galip Dere Plajı, metrelerce uzanan çöp yığınlarıyla doldu. Atıkların büyük bölümünün derelerle taşındığı, bir kısmının ise deniz dibinde biriken atıkların dev dalgalar nedeniyle karaya vurduğu görüldü.

Yağışla birlikte taşan dereler, şehir merkezinden ve üst mahallelerden sürüklediği atıkları doğrudan denize taşıdı. Kuvvetli dalgaların etkisiyle derinlerde biriken plastik, cam, metal ve organik atıklar da yüzeye çıkarak sahillere savruldu. Turizm sezonunda binlerce kişinin kullandığı kumsallar, kısa sürede çöp alanına dönüştü. Sahilin atıklarla kaplanmasının ardından Alanya Belediyesi'ne bağlı iş makineleri sahili temizlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Alanya, Güncel, Çevre, Son Dakika

