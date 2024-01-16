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Alanya'da Sağanak Seralardaki Ürünlere Hasar Verdi - Son Dakika
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Alanya'da Sağanak Seralardaki Ürünlere Hasar Verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, bazı seralardaki ürünlere ve tarlalardaki mahsullere zarar verdi. Alanya Ziraat Odası görevlileri, zarar gören seralardaki ürünlerde ve tarlalarda hasar tespit çalışması yaptı. Başkan Tahir Göktepe, üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek TARSİM sigortalarını yaptırmalarını önerdi.

Alanya\'da Sağanak Seralardaki Ürünlere Hasar Verdi
16.01.2024 - 16:11,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak, seralardaki ürünlerde hasara yol açtı.

İlçede gece saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan sağanak, bazı seralardaki ürünlere ve tarlalardaki mahsullere zarar verdi.

Alanya Ziraat Odası görevlileri, zarar gören seralardaki ürünlerde ve tarlalarda hasar tespit çalışması yaptı.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, gazetecilere, Türkler ve Soğukpınar mahallelerinde aşırı yağış sonucu, yaklaşık 14 dönüm alanda ekili ürünün zarar gördüğünü söyledi.

Sağanağın özellikle dere yatağında bulunan sebze seralarında etkili olduğunu anlatan Göktepe, "Üreticilerimize Alanya Ziraat Odası ailesi olarak geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. TARSİM sigortaları sel su baskınını karşılıyor. Onun için mutlaka TARSİM sigortalarımızı yaptıralım. Hasar tespit çalışmaları sonrasında ziraat odası ve diğer paydaşlarımızı da dahil ederek üreticilerimizin yaralarını saracağız." dedi.

Kaynak: AA
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