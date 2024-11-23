Alanya'da Sağanak ve Fırtına Tarım Alanlarına Zarar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alanya'da Sağanak ve Fırtına Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Alanya\'da Sağanak ve Fırtına Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, birçok ev ve iş yerinde su baskınlarına yol açarken, tarım seralarında da hasar meydana geldi. İtfaiye ve belediye ekipleri mağduriyetleri gidermek için çalışmalara başladı.

23.11.2024 21:28  Güncelleme: 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su basarken, fırtına nedeniyle seralarda hasar oluştu.

Avsallar Mahallesi'nde şiddetli yağmurun etkisiyle birçok ev ve iş yerinde su baskını yaşandı. Su baskınlarına müdahale eden itfaiye ekipleri, bölgedeki su birikintilerini boşaltarak vatandaşların mağduriyetini gidermeye çalıştı. Belediye ekipleri de altyapıda yaşanan tıkanıklıkları açmak ve taşkınları kontrol altına almak için seferber oldu.

FIRTINA SERALARI VURDU

Alanya'nın tarım alanları da fırtınadan etkilendi. Akdam Mahallesi'nde yer alan seralarda hasar meydana gelirken, kuvvetli rüzgar ve sağanak üreticileri zor durumda bıraktı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle seralarının plastik örtüleri parçalanırken, sebzelerde de zarar oluştu.

'ELİMİZDE GELENİ YAPACAĞIZ'

Alanya Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaşanan fırtına ve şiddetli yağışın ardından bölgeye giderek hasar tespit çalışmalarına başladı. Çiftçileri tek tek dinleyen ve zarar gören alanları yerinde inceleyen Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, "Tek tesellimiz, can kaybının yaşanmamış olmasıdır. TARSİM sigortası olan üreticilerimizin zarar tespit işlemleri için gerekli başvuruları yaptık. Eksperlerimizin en kısa sürede bölgede çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Ancak sigortası olmayan üreticilerimiz için de Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır. Çiftçilerimiz bu tür doğal afetlerde büyük darbe alıyor. Ancak Alanya Ziraat Odası ve diğer kurumlarımız, üreticilerimizin yaralarını el birliği ile sarmak için seferber olacak. Üreticilerimize destek olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

HABER- KAMERA: Alkın BİRİCİK/ALANYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Avsallar, İtfaiye, Fırtına, Fırtına, Ekonomi, Güncel, Alanya, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Sağanak ve Fırtına Tarım Alanlarına Zarar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:00 Galatasaray, Bodrum FK’yı deplasmanda 1-0 yendi Galatasaray, Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
19:43 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.
18:39 İşte terör örgütünün acımasızlığı Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi
18:08 Yenidoğan Çetesi davasında ara karar Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil
08:55 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:28 Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı
07:16 İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 22:15:15. #1.13#
SON DAKİKA: Alanya'da Sağanak ve Fırtına Tarım Alanlarına Zarar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.