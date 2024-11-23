Alanya'da Sağanak ve Fırtına Tarım Alanlarını Vurdu - Son Dakika
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Alanya'da Sağanak ve Fırtına Tarım Alanlarını Vurdu

Alanya\'da Sağanak ve Fırtına Tarım Alanlarını Vurdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, birçok ev ve iş yerinde su baskınlarına neden oldu. Tarım alanlarındaki seralarda da hasar meydana gelirken, çiftçilere destek çalışmaları başlatıldı.

23.11.2024 18:03  Güncelleme: 18:05
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su basarken, fırtına nedeniyle seralarda hasar oluştu.

Avsallar Mahallesi'nde şiddetli yağmurun etkisiyle birçok ev ve iş yerinde su baskını yaşandı. Su baskınlarına müdahale eden itfaiye ekipleri, bölgedeki su birikintilerini boşaltarak vatandaşların mağduriyetini gidermeye çalıştı. Belediye ekipleri de altyapıda yaşanan tıkanıklıkları açmak ve taşkınları kontrol altına almak için seferber oldu.

FIRTINA SERALARI VURDU

Alanya'nın tarım alanları da fırtınadan etkilendi. Akdam Mahallesi'nde yer alan seralarda hasar meydana gelirken, kuvvetli rüzgar ve sağanak üreticileri zor durumda bıraktı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle seralarının plastik örtüleri parçalanırken, sebzelerde de zarar oluştu.

'ELİMİZDE GELENİ YAPACAĞIZ'

Alanya Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaşanan fırtına ve şiddetli yağışın ardından bölgeye giderek hasar tespit çalışmalarına başladı. Çiftçileri tek tek dinleyen ve zarar gören alanları yerinde inceleyen Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, "Tek tesellimiz, can kaybının yaşanmamış olmasıdır. TARSİM sigortası olan üreticilerimizin zarar tespit işlemleri için gerekli başvuruları yaptık. Eksperlerimizin en kısa sürede bölgede çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Ancak sigortası olmayan üreticilerimiz için de Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır. Çiftçilerimiz bu tür doğal afetlerde büyük darbe alıyor. Ancak Alanya Ziraat Odası ve diğer kurumlarımız, üreticilerimizin yaralarını el birliği ile sarmak için seferber olacak. Üreticilerimize destek olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Sağanak ve Fırtına Tarım Alanlarını Vurdu - Son Dakika

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