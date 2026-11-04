Alanya'da sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, binaların zemin katları doldu - Son Dakika
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Alanya'da sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, binaların zemin katları doldu

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Alanya\'da sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, binaların zemin katları doldu
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Alanya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yollarda su birikintileri oluşturdu, sürücüler zor anlar yaşadı. Konaklı ve Avsallar'daki halk pazarında tezgahlar su altında kalırken çok sayıda binanın bahçesi ve zemin katı doldu, belediye ekipleri tahliye çalışması başlattı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Su ile dolan yollarda sürücüler zor anlar yaşarken, pazar yerleri ve binaların bahçeleri göle döndü.

Alanya'da öğle saatlerinde başlayan ani sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle ilçedeki bazı yollarda su birikintileri oluştu. Su birikintilerinden dolayı sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle Konaklı ve Avsallar mahallelerindeki halk pazarında bulunan tezgahlar su altında kalırken, esnaf zor anlar yaşadı. Aynı mahallelerde bulunan çok sayıda binanın bahçesi ve zemin katları su ile doldu. Ev ve iş yerlerine giriş çıkışlarda büyük güçlük çeken kent sakinleri, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. İhbar üzerine Alanya Belediyesi ve ilgili birim ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde ve yollarda biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Haber- Kamera: Erkan UYSAL ALANYA (Antalya),

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Alanya'da sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, binaların zemin katları doldu - Son Dakika
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