Alanya\'da seyir halindeki elektrikli motosiklet alev alıp kullanılamaz hale geldi

Alanya'da seyir halindeki elektrikli motosiklet alev alıp kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir halindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet alev aldı. Araç park edildikten sonra sürücünün ihbarıyla gelen itfaiyenin söndürdüğü yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir halindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet, alev aldı.
Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Motosikletin yanması ve ekiplerin müdahalesi cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: AA
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