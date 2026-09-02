Alanya'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangında araç hurdaya döndü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Tosmur Mahallesi Regülatör Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 ALA 531 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek dışarı çıktı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye birimi ekipleri kısa sürede büyüyen alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Yangın sonucunda otomobil tamamen yanarak hurda yığınına dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.