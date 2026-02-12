Alanya'da Silahlı Gaspa 4 Tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde silah zoruyla evine girdikleri kişinin, döviz, ziynet eşyası ve kripto parasını gasbeden yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

Mahmutlar Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Ukraynalı A.H.'nin (46) evine zorla giren silahlı 4 kişi, 5 bin avro, 7 bin dolar, 200 gram altın, 10 bin dolar değerinde saat ve 18 bin avroluk kripto parayı alarak kaçtı.

A.H'nin durumu bildirmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıları belirleyen ekipler, Ukrayna uyruklu R.A. (38) ile Rus uyruklu A.S. (31), S.U. (27) ve O.G.'yi (34) Mahmutlar Mahallesi'nde yakaladı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada gasbettikleri öne sürülen para ve değerli eşyalar ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.