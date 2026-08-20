Alanya'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşü
Motosiklet sürücüsü, trafikte yatarak ilerledi. O anlar başka bir motosikletli tarafından kaydedildi.
ALANYA'da, motosiklet sürücüsünün trafikte yaptığı tehlikeli hareketler, başka bir motosikletlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Oba Mahallesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Trafik ışıklarında kalkış yapan motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken motosikletinin üzerinde yatarak bir süre ilerledi. Sürücünün tehlikeli hareketleri, aynı istikamette ilerleyen başka bir motosikletlinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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