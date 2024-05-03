Alanya'da trafikte çıkan tartışmada okul servisinin camı kırıldı - Son Dakika
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Alanya'da trafikte çıkan tartışmada okul servisinin camı kırıldı

Alanya\'da trafikte çıkan tartışmada okul servisinin camı kırıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir lisenin öğrencilerini taşıyan okul servisinin sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otomobil sürücüsü, servis aracının camını sopayla kırdı. Olaya müdahale eden çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Polis ekipleri, olayın ardından baba ve oğlu gözaltına aldı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

03.05.2024 20:47
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Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte çıkan tartışmada, okul servisinin camını sopayla kırma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dinek Mahallesi'nde bir lisenin öğrencilerini taşıyan henüz ismi öğrenilemeyen okul servisinin sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.S. otomobilinden aldığı sopayla öğrencilerin içinde olduğu servis aracının camını kırdı.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken baba M.S. sopalı oğlu F.S. ile bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonunda baba ve oğlu gözaltına aldı.

Öte yandan kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, F.S'nin sopayla servis aracının camını kırması ve vatandaşların onu engellemeye çalışması yer alıyor.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, Antalya, Alanya, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da trafikte çıkan tartışmada okul servisinin camı kırıldı - Son Dakika

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