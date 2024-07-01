Alanya'da Tur Teknesi Sahibinin Yunusla Yarışı Dronla Kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alanya'da Tur Teknesi Sahibinin Yunusla Yarışı Dronla Kaydedildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir tur teknesi sahibi, yunusla yarışırken dronla kaydedildi. Elektrikli sörf tahtasıyla gezinti yapan Barış Dalgıç, yunusu fark ederek yarışa girdi. Yaklaşık 45 dakika süren yarışın ardından yunus gözden kayboldu. Dalgıç, yunusla yarışmanın heyecanlı ve farklı bir duygu olduğunu belirterek, Alanya'nın yunusların en çok görüldüğü yerlerden biri olduğunu söyledi ve doğaya sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

01.07.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde sörf yapan tur teknesi sahibinin, yunusla yarışması dronla kaydedildi.

Alanya Kalesi açıklarında elektrikli sörf tahtasıyla gezinti yapan tur teknesi sahibi Barış Dalgıç, kendisine eşlik eden yunusu fark etti.

Yaşadıklarını dronla kayda alan Dalgıç, daha sonra yunusla kıyasıya yarış içerisine girdi.

Yunus, Dalgıç ile dakikalarca yüzdükten sonra gözden kayboldu.

Dalgıç, yaptığı açıklamada, yunusla yarışırken çok heyecanlı ve farklı bir duygu yaşadığını söyledi.

İlçe açıklarında sıklıkla yunuslarla karşılaşıldığını belirten Dalgıç, "Bu Alanya'nın güzelliğidir. Yunusların en çok görüldüğü yerlerden olan Alanya'mıza herkesi bekleriz. Yaklaşık 45 dakika yunusla yarıştım. Gerçekten çılgın bir yunustu. Herkesin yaşaması gereken bir heyecandı. Doğamıza sahip çıkalım. Çocuklarımıza da denizlerimizi sevdirelim." dedi.

Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Tur Teknesi Sahibinin Yunusla Yarışı Dronla Kaydedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:25 Bakan Yerlikaya’dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı
21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
21:48 İstanbul’da ölümlü kazaya karışmışlardı ABD’de Türkiye’ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok’un tutukluluğunun devamına karar verildi. İstanbul'da ölümlü kazaya karışmışlardı! ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok'un tutukluluğunun devamına karar verildi.
21:13 Çağlar Söyüncü Fenerbahçe’de kaldı İşte bonservisine ödenen rakam Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 22:11:53. #1.12#
SON DAKİKA: Alanya'da Tur Teknesi Sahibinin Yunusla Yarışı Dronla Kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement