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Alanya'da üç tekerlekli elektrikli motosiklet yangını - Son Dakika
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Alanya'da üç tekerlekli elektrikli motosiklet yangını

Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde seyir halindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak motosiklet kullanılamaz hale geldi.

25.01.2024 - 15:15,
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklette çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Olay, İncekum Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet henüz nedeni belirlenemeyen sebeple alev aldı. Motosikleti park eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, motosiklet kullanılamaz hale geldi. (DHA)

Alanya\'da üç tekerlekli elektrikli motosiklet yangını
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Alanya'da üç tekerlekli elektrikli motosiklet yangını - Son Dakika
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