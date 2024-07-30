Alanya'da Uyuşturucu Operasyonlarında 16 Tutuklama - Son Dakika
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Alanya'da Uyuşturucu Operasyonlarında 16 Tutuklama

Alanya ilçesinde son 2 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında ve denetimlerinde gözaltına alınan 155 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 24 kilo 874 gram uyuşturucu, 602 kök Hint keneviri ve 580 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

30.07.2024 16:23
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Alanya ilçesinde son 2 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında ve denetimlerinde gözaltına alınan 155 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede 1 Haziran - 29 Temmuz tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonları ve denetimlerinde 155 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 139'u serbest bırakıldı.

İlçede 2 aylık dönemde 24 kilo 874 gram uyuşturucu, 602 kök Hint keneviri ve 580 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kaynak: AA

Jandarma, Alanya, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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