Alanya'da Uyuşturucu Operasyonlarında 16 Tutuklama

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Alanya ilçesinde son 2 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında ve denetimlerinde gözaltına alınan 155 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede 1 Haziran - 29 Temmuz tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonları ve denetimlerinde 155 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 139'u serbest bırakıldı.

İlçede 2 aylık dönemde 24 kilo 874 gram uyuşturucu, 602 kök Hint keneviri ve 580 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.