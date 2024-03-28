Alanya\'da yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptıkları otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilde şüphe üzerine arama yaptı.
Aramada 142 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, 1 tabanca ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler M.Y. (44) ve R.K. (34) gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracaklarını söyledi. Ayrıca, küçük esnafın prim gün sayısında yaşadığı adaletsizliği giderecek adımlar atacaklarını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin içine düştüğü tutarsızlık ve kirlenmişlik halinin utanç verici olduğunu ifade etti.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pikap ve otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, yapılan çalışmalara göre Türkiye'nin 2030 yılından sonra su fakiri olan ülkeler arasında yer alabileceğini belirtti. Fındık, su kaynaklarının azalacağı, yağışların azalıp sıcaklıkların artmasıyla su stresi yaşayan bir ülke haline gelebileceğimizi ifade etti. Bu nedenle su verimliliği seferberliği başlatıldığını ve 114 eylem belirlendiğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en müstesna, en mahrem kurumunun yıllarca başında olmuş kişi gidiyor, uzman doktor Halil Nacar'a destek istiyor. Devlete yazık, kuruma yazık. Siyaseti bu hale getirmemek lazım. Adaya, hatta Ömer Çelik'e de yazık. Sen partinin sözcüsü olacaksın, ilin yıllarca milletvekilliğini yapmış olacaksın, ilinde bir tane belediye başkan adayın var. Ona sen yetemeyeceksin de Hakan Fidan'ı getireceksin. Süleyman Soylu son derece partizan, sürekli polemiklere giren bir kişiydi ve bu çok ayıplanacak bir durumdu. Onun yerine Ali Yerlikaya gelmiş, farklı bir profil çizmişti. Elbette AK Parti'liydi. Elbette birçok yaptığını eleştirdim ama Soylu gibi o makamın ağırlığını taşıyamayacak işler yapmıyordu. Bu yaptıkları, o imajına çok ters.” dedi.
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