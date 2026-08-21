Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Büyükhasbahçe Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda 34 gram kokain, 34 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 78 bin lira, 233 dolar ve 60 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B.H. (23), Ö.K. (26) ve U.Ö. (38), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.