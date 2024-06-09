Alanya'da Uyuşturucu Operasyonunda Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Alanya'da Uyuşturucu Operasyonunda Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Alanya'da gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 15 ikamette yapılan aramalarda esrar, kenevir bitkisi, sentetik kannabinoid, metamfetamin, kokain ve ecstasy gibi maddeler bulundu. Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve silahlar da ele geçirildi. Operasyon kapsamında aranan 21 kişi yakalanırken, yasal izinleri olmayan 2 yabancı uyruklu kişi tespit edildi. Ayrıca, cezai işlem uygulanan araçlar ve evrak eksikliği tespit edilen işletmeler hakkında tutanak düzenlendi. Operasyon sonucunda uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından işlem başlatılan kişiler de bulunuyor.

09.06.2024 15:43
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hava destekli operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Alanya'da 7 Haziran Cuma günü Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eşzamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, 2 özel harekat unsuru olmak üzere toplam 43 ekip, 530 personel ve 4 narkotik madde arama köpeği (NMAK) ile helikopterin katıldığı operasyonlarda belirlenen adreslerin yanı sıra yat- tur tekneleri ve umuma açık işletmeler ile 4 ayrı noktada şüpheli kişi ve araçlar denetlendi.

Operasyonda 1288 kişi, 189 araç, 23 tur teknesi, 36 umuma açık işletme denetlendi. Uyuşturucu madde ticareti yapıldığı değerlendirilen 15 ikamette yapılan aramada 1 kilo 850 gram esrar maddesi, 73 kök kenevir bitkisi, 1549 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 14 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid, 53,63 gram metamfetamin, 104 sentetik ecza, 4,37 gram kokain, 4 ecstasy hap, hassas terazi, ruhsatsız 6 tabanca ve 21 fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 465 TL ele geçirildi.

Operasyonun devamında ise değişik suçlardan aranan 21 kişi yakalanırken, 2 yabancı uyruklu yasal kalış hakkı bulunmayan kişi tespit edilerek yasal işlem başlatıldı. 41 araca toplamda 207 bin 29 TL cezai işlem uygulandı. 2 işletmeye evrak eksikliğinde dolayı tutanak düzenlendi. 2 kişi hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan, 10 kişi hakkında 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı.

HABER- KAMERA: Alkın BİRİCİK/ALANYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Uyuşturucu Operasyonunda Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Uyuşturucu Operasyonunda Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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