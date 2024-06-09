Alanya'da Uyuşturucu Operasyonunda Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hava destekli operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Alanya'da 7 Haziran Cuma günü Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eşzamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, 2 özel harekat unsuru olmak üzere toplam 43 ekip, 530 personel ve 4 narkotik madde arama köpeği (NMAK) ile helikopterin katıldığı operasyonlarda belirlenen adreslerin yanı sıra yat- tur tekneleri ve umuma açık işletmeler ile 4 ayrı noktada şüpheli kişi ve araçlar denetlendi.

Operasyonda 1288 kişi, 189 araç, 23 tur teknesi, 36 umuma açık işletme denetlendi. Uyuşturucu madde ticareti yapıldığı değerlendirilen 15 ikamette yapılan aramada 1 kilo 850 gram esrar maddesi, 73 kök kenevir bitkisi, 1549 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 14 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid, 53,63 gram metamfetamin, 104 sentetik ecza, 4,37 gram kokain, 4 ecstasy hap, hassas terazi, ruhsatsız 6 tabanca ve 21 fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 465 TL ele geçirildi.

Operasyonun devamında ise değişik suçlardan aranan 21 kişi yakalanırken, 2 yabancı uyruklu yasal kalış hakkı bulunmayan kişi tespit edilerek yasal işlem başlatıldı. 41 araca toplamda 207 bin 29 TL cezai işlem uygulandı. 2 işletmeye evrak eksikliğinde dolayı tutanak düzenlendi. 2 kişi hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan, 10 kişi hakkında 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı.

HABER- KAMERA: Alkın BİRİCİK/ALANYA,