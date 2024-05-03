Alanya\'da Yaya Çarpıp Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Dün serada çalıştıktan sonra evine giden Mine Elmacıoğlu'na (55), yolun karşısına geçerken çarpan otomobil sürücüsü Sabri B. (42), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dün Sabri B'nin (42) kullandığı 07 ALS 202 plakalı otomobil, Seki Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Elmacıoğlu'na (55) çarpmış, Elmacıoğlu hayatını kaybetmişti. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alınmıştı.
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