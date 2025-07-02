Alanya'da Yaya Kazası: 58 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

H.A.K. idaresindeki otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Fesih Günak'a (58) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Günak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.