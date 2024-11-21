Alanya'da Yörük Oyunları Projesi'nin İkinci Etabı Başladı - Son Dakika
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Alanya'da Yörük Oyunları Projesi'nin İkinci Etabı Başladı

Alanya\'da Yörük Oyunları Projesi\'nin İkinci Etabı Başladı

Alanya Belediyesi'nin önderliğinde yürütülen 'Alanya Yörük Oyunları Projesi'nin ikinci etap çalışmaları başladı. Proje ile öğrencilere Yörük oyunları öğretilerek, belgesel çekimleri yapılması hedefleniyor.

21.11.2024 13:11  Güncelleme: 13:48
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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülen "Alanya Yörük Oyunları Projesi"nin ikinci etap çalışmaları başladı. Projeyle, Yörük Oyunları Uygulayıcısı Sedat Çolak ve proje ekibi tarafından öğrencilere oyunlar öğretilerek, oyunların belgesel çekimlerinin yapılması ve kayıt altına alınması hedefleniyor.

Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya Yörük Oyunları Uygulayıcısı ve Derleyicisi Sedat Çolak iş birliğinde yürütülen Alanya Yörük Oyunları Projesi'nin ilk etabı tamamlandı.

Proje kapsamında Yörük Oyunları Uygulayıcısı Sedat Çolak ve proje ekibi tarafından öğrencilere oyunlar öğretilecek; oyunların belgesel çekimlerinin yapılacak ve kayıt altına alınacak. Oyunları'nın 7'den 70'e herkese tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı projeye katılan her okula farklı bir oyun öğretildi. Kös, Küme, Manış, Follukfos ve Birdirbir gibi oyunlar proje kapsamında yer alıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, "Projenin çok yakında başlayacak sonraki sürecinde, Geleneksel Yörük Oyunları'nı öğrenen okulların oynayacakları oyunların belgesel çekimleri, Alanya'nın doğal güzellikleri içinde ve tarihi mekanlarında yapılacak. Böylece hem Geleneksel Yörük Oyunları'nın hem de Alanya'nın doğal ve kültürel değerlerinin bir bütün içinde birleştirilerek çekimleri gerçekleştirilmiş olacak. Alanya'nın ve bölgemizin çağlardan çağlara bugünlere gelen, çocukların oynadığı Yörük Oyunları belgeselleştirilerek, kültürel bir miras olarak gelecek nesillere aktarılacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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