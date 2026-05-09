Alanya'da Zincir Market Mühürlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş tavuk ürünleri sattığı tespit edilen zincir market şubesi mühürlendi.

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince sürdürülen denetimlerde, Avsallar Mahallesi'nde bir zincir market şubesinde son tüketim tarihi geçmiş ve paket üzerindeki kullanım tarihi okunmayacak şekilde tahrip edilmiş tavuk ürünlerinin satışa sunulduğu belirlendi.

Yasal işlem üzerine market, üç gün süreyle ticari faaliyetleri durdurularak mühürlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, halk sağlığının her şeyden önce geldiğini belirtti.

Gıda konusunda tavizsiz bir anlayışla çalıştıklarını vurgulayan Özçelik, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.