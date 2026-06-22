Antalya'nın Alanya ilçesinde zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.
Değirmendere Mahallesi'nde zirai alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, 1 helikopter, çok sayıda arazöz ile orman işletme personelleri müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan ve soğutma çalışması süren yangında, yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Alanya'daki Zirai Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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