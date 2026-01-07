Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi, 2025'te de Hasta Yakınlarını Yalnız Bırakmadı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi, 2025 yılında bin 376 vatandaşa 7 bin 707 geceleme hizmeti verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında hizmet veren Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi, 2025 yılında da hasta ve hasta yakınlarını yalnız bırakmadı.

Tesis, yıl boyunca bin 376 hasta ve hasta yakınına ev sahipliği yaptı. Tedavi için şehir dışından ya da şehre uzak mahallelerden gelen vatandaşlara ücretsiz hizmet veren tesis, 2025 yılında sağlığına kavuşmak isteyen hastaların ve onlara refakat eden yakınlarının adeta ikinci evi oldu.

6 yılda 58 bin geceleme

Tesis, Alanya'nın kırsal mahalleleri ile Gazipaşa ve Gündoğmuş ilçelerinin yanı sıra Alanya'da tedavi gören yakınları için yurdun farklı şehirlerinden ilçeye gelen vatandaşları ücretsiz olarak ağırladı. 2025 yılında tesisten yararlanan bin 376 vatandaşa 7 bin 707 geceleme hizmeti verildi. 2019-2025 yılları arasındaki 6 yıllık süreçte ise 6 bin 446 vatandaşa toplam 58 bin 38 geceleme hizmeti verildi.