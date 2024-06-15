Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, trafik denetimine katılarak sürücülerin bayramını kutladı - Son Dakika
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Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, trafik denetimine katılarak sürücülerin bayramını kutladı

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede yürütülen trafik denetimine katılarak, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunduğu sürücülerin bayramını kutladı. Ürkmezer, denetim noktasında durdurulan sürücülere bayram çikolatası ikram ederek trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler veren Ürkmezer, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. Alanya Kaymakamı Ürkmezer, bayramın huzurlu geçmesi için güvenlik güçlerinin aralıksız çalışacağını belirtti.

15.06.2024 21:29
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Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede yürütülen trafik denetimine katılarak, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunduğu sürücülerin bayramını kutladı.

Ürkmezer, D-400 Karayolu Alantur Mevkisi Tosmur Uygulama Noktası'nda denetim yapan ekipleri ziyaret etti.

Denetimler sırasında durdurulan sürücülere bayram çikolatası ikram eden Ürkmezer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler veren Ürkmezer, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatil dolayısıyla Alanya'ya gelen ya da bu yol üzerinden farklı şehirlere giden vatandaşların bayramlarını kutladıklarını ve çeşitli uyarılarda bulunduklarını söyledi.

İlçede bayramın huzurlu geçmesi için çalışmaların aralıksız süreceğini belirten Ürkmezer, "Tüm güvenlik güçlerimiz 7/24 esasına dayalı olarak sahada görev yapacak. İnşallah bundan önceki bayramlarda olduğu gibi vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesini sağlayacağız." dedi.

Ürkmezer'e denetimlerde, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, trafik denetimine katılarak sürücülerin bayramını kutladı - Son Dakika

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