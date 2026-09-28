Alanya kazasında ölen Ukraynalı iki yayanın cenazeleri Antalya'da teslim alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya kazasında ölen Ukraynalı iki yayanın cenazeleri Antalya'da teslim alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da 25 Eylül'de D-400 yolunda otomobilin çarptığı Ukraynalı iki yayanın cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Almanya'da defnedileceği öğrenilirken, yakınları sürücünün cezalandırılmasını ve bölgede önlem alınmasını istedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Ukrayna uyruklu iki yayanın cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki trafik kazasında hayatını kaybeden Ukrayna uyruklu Valentyna Bondor (66) ve Olha Shapoval'ın (54) cenazelerini Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alan yakınları üzüntü yaşadı.

Cenazelerin, Almanya'da toprağa verileceği öğrenildi.

Cenazeyi teslim alan Vitali Bondor, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybeden Valentyna Bondor'un annesi, Olha Shapoval'ın ise kayınvalidesi olduğunu söyledi.

Kazaya sebebiyet veren sürücünün cezalandırılması gerektiğini dile getiren Bondor, bölgede başka kazaların yaşanmaması için de tedbir alınması gerekitiğini kaydetti.

C.Ç. (20) idaresindeki 07 BAF 298 plakalı otomobil, 25 Eylül'de Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Valentyna Bondor ve Olha Shapoval'ya çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan kadınlar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Jandarma ekibince gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
Antalya Adli Tıp KurumuTrafik Kazaları3. SayfaAntalyaAlmanyaAlanyaGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes ayakta alkışladı İsrail’e golünü attı, sonrası olay oldu Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
15:11
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
14:58
Bu nasıl bir rezilliktir böyle UEFA göz göre göre İsrail’i kayırdı
Bu nasıl bir rezilliktir böyle? UEFA göz göre göre İsrail'i kayırdı
14:40
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
14:38
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
14:32
Toplu tecavüz sonrası öğrenciler üniversiteyi yaktı Eğitime 10 gün ara verildi
Toplu tecavüz sonrası öğrenciler üniversiteyi yaktı! Eğitime 10 gün ara verildi
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 15:17:58. #7.12#
SON DAKİKA: Alanya kazasında ölen Ukraynalı iki yayanın cenazeleri Antalya'da teslim alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei