Alanya Mahkemesi, Sporda Şiddet Kanunu'nu Anayasa Mahkemesi'ne Taşıdı

(ANKARA) - Alanya 3. Asliye Ceza Mahkemesi, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un, ilgili kanunlardaki suçları işleyen taraftarları seyirden yasaklamaya ilişkin bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme, iptal istemini yarın esastan görüşerek karara bağlayacak.

Alanya 3. Asliye Ceza Mahkemesi, baktığı bir davada uygulama konusu olan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un seyirden yasaklanmaya ilişkin bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruda, Kanun'un, taraftarın seyirden yasaklamasını düzenleyen 18. maddesinin 3. ve 8. fıkralarının Anayasa'ya aykırı olduğu kanaatine varılarak, iptaline karar verilmesi istendi.

Anayasa Mahkemesi, itiraz başvurusunu yarın yapacağı Genel Kurul toplantısında esastan görüşerek karara bağlayacak.

İPTALİ İSTENEN HÜKÜMLER

Bu Kanun'da tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklama kararı verilmesini düzenleyen 18. maddenin 3. fıkrası, "Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma başlatılması halinde şüpheli hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri derhal uygulamaya konulur. Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından bu tedbirin kaldırılmasına karar verilmediği takdirde bu yasağın uygulanmasına koruma tedbiri olarak devam edilir" hükmünü içeriyor.

Aynı maddenin iptali istenen 8. fıkrası ise "Bu madde hükümlerine göre spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün takibi amacıyla kolluk birimlerince biyometrik yöntemler de kullanılabilir" düzenlemesini öngörüyor.