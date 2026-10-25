Alanya Oba'da motosiklet ile minibüs çarpıştı, 20 yaşındaki sürücü kurtarılamadı - Son Dakika
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Alanya Oba'da motosiklet ile minibüs çarpıştı, 20 yaşındaki sürücü kurtarılamadı

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Alanya Oba\'da motosiklet ile minibüs çarpıştı, 20 yaşındaki sürücü kurtarılamadı
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Alanya'nın Oba Mahallesi'nde minibüsle çarpışan motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, motosiklet sürücüsünün ALKÜ Rekreasyon Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Oba Mahallesi'nde, Yağnur Damla Karaaslan'ın (20) kullandığı 07 BIZ 677 plakalı motosiklet ile Dadaşlar Caddesi'nden sahil yoluna inen M.C.S. (54) idaresindeki SEE X13 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Karaaslan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Yağnur Damla Karaaslan'ın Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
MotosikletOtomobilGüncelAlanyaObaSon Dakika

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