Alanya ve Konyaaltı'ndaki Yangınlar Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Alanya ve Konyaaltı ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.
İKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA
Antalya'nın Alanya ve Konyaaltı ilçelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği etkin müdahale sayesinde kontrol altına alındı. Yangın sahalarında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA
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