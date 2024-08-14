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Alanya'ya turistler denizden geldi

Lüks gemiyle gelen 58 ülkeden 2 bin 199 yolcu karaya ayakbastı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alanya Limanı'na Hollanda bayraklı Oosterdam yolcu gemisi demirledi. Karaya ayak basan 58 ayrı ülkeden 2 bin 199 yolcu ilçenin tarihi yerlerini gezdi.

Hollanda bayraklı 781 personel ve 58 ülkeden çoğunluğu ABD, Kanada ve İngilizlerden oluşan 2 bin 199 yolcu taşıyan Oosterdam isimli kruvaziyer sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı. Karaya ayak basan turistler, Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Limasol'dan gelen lüks gemi akşam saat 17.00 sıralarında Alanya'dan ayrılarak Rodos Limanına hareket edecek.