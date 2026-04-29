Alanyalı motosikletçi 7 bin kilometre yol katederek Suudi Arabistan'a gitti

29.04.2026 11:01
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Fatih Kasmuş, 1 Nisan'da motosikletiyle başladığı yolculukta yaklaşık 7 bin kilometre yol katederek Suudi Arabistan'a ulaştı ve umre ibadetini yerine getirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Fatih Kasmuş, uzun süredir kurduğu kutsal topraklara gitme hedefini gerçekleştirmek için 1 Nisan'da motosikletiyle yola çıktı. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek İdlib üzerinden Ürdün'e, ardından Suudi Arabistan'a ulaştı. 21 gün süren yolculukta 7 bin kilometre yol kateden Kasmuş, 500 litre benzin tüketti ve kişi başı masrafların 70 bin TL olduğunu belirtti.

Kasmuş, kutsal topraklarda umre ibadetini yerine getirdikten sonra dönüş yolunda Amman'daki Türk Şehitliği'ni ve Şam'daki Emevi Camii'ni ziyaret etti. Yolculuğun keyifli ve konforlu olduğunu söyleyen Kasmuş, herkese tavsiye ettiğini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

