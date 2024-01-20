Alanyaspor, Çaykur Rizespor\'u 2-1 yenerek galibiyetini ilan etti

Alanyaspor ? Çaykur Rizespor maçının ardından

Alkın BİRİCİK ALANYA(Antalya), (DHA) - Süper Lig'in 21'inci haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

Maçı hak ettiklerini belirten Fatih Tekke, Genel hatlarıyla 90 dakikada maçı hak eden tarafın biz olduğunu düşünüyorum. İyi hazırlandık, fakat ilk senaryoda karşılama olarak ön alan baskısı 5-3-2 ile bastırdık. Tabii ki bir tekrarla çok iyi olduğunu söylemem mümkün değil ama karşılama olarak fena değildi. İlk yarıda onların da yakaladığı pozisyonlar var, bizim yakaladığımız pozisyonlara benzer. Ancak ikinci yarı özellikle tüm hatlarıyla daha çok isteyen bizdik yaptığımız hücumlarla ki onlar da yakaladılar bir tanesini gol yaptılar? diye konuştu.

ÇOK ZOR BİR TAKIMA KARŞI KAZANDIĞIMIZ ÜÇ PUAN

İkinci yarıda daha istekli bir şekilde oynadıklarını ve 2-3 aylık zorlu bir periyodu başarılı bir şekilde geçirdiklerini ifade eden Tekke, 'İkinci yarı ön alan baskısının şeklini değiştirdik. Neticesinde 2-3 ay zor bir periyodun şu anki durumu tamamen oyuncularımın antrenmanlardaki istek ve arzusu, oyuncularımın problemsiz devam etmesinde. Herkesin içeride güllük gülistanlık bir durumun olmadığını bilmesine rağmen, çok ciddi bir takım olma yolunda ciddi adımlar var. Bizlere çok iyi cevap veriyorlar, bence oyuncularım her türlü alkışı hak ediyor. Bugün de onları ben alkışlıyorum, yaptıkları mücadeleden dolayı. Ama neticesinde bir maç. Çok zor bir takıma karşı kazandığımız üç puan çok değerli' ifadelerini kullandı.

DAHA UZUN BİR YOL VAR

Salı günü oynanacak Hatayspor maçının da kritik olduğunu söyleyen Tekke, açıklamasını şu sözlerle noktaladı

Salı günkü deplasmanda oynayacağımız Hatayspor maçı da kritik. Sonra Pendikspor, sonra Kasımpaşa. Bu periyodu umarım çok iyi geçiririz. Daha uzun bir yol var, ama oyuncularımın pes etmemesi, arzu ve isteklerinin oyun organizasyonlarını asla terk etmeden devam etmeleri benim için çok umut verici. Hepsine teşekkür ediyorum.

İLHAN PALUT İLK YARI DENGELİ GEÇTİ

İlhan Palut, maçın önemine vurgu yaparak fikstürün yoğunluğunu göz önünde bulundurduklarını ve iyi bir sonuç için geldiklerini belirttiği açıklamasında, ilk yarıda dengeyi koruduklarını ve hatta üstün olduklarını ifade etti. Palut, Maç öncesinde şunu söylemiştim; pozitif futbol oynamaya çalışan iki takımın mücadelesi seyir zevki yüksek bir maç olabilir. İlk yarı dengeli geçti, hatta bir taraf baskın oynayacaksa bizim tarafımıza daha yakın bir oyun vardı dedi.

SAVUNMALARI DAHA DİKKATLİ YAPMALIYDIK

Savunma anlamında eksiklikleri olduğunu söyleyen Palut, Top rakipteyken savunmamızı daha agresif, dikkatli ve güçlü yapmalıydık. Bu bizim eksiğimizdi. 1-1'den sonra oyunu dengeledik, ancak maalesef maçın sonlarına doğru çok ekstrem bir gol yedik ve mağlup olduk. Genel anlamda takımın hücum performansından memnunum, ancak top bizdeyken performansımızı geliştirmeliyiz. Top rakipteyken beklentimiz çok daha agresif ve güçlü savunma yapabilen bir takım. Bu konu üzerine eğilip çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Alanyaspor'u tebrik ediyorum diyerek sözlerini noktaladı.