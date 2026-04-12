Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Pereira ve Trabzonspor Teknik Direktörü Tekke Maçı Değerlendirdi

12.04.2026 00:09
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Trabzonspor maçındaki zorlukları ve takımlarının performansını değerlendirirken, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de maçın domine edildiğini ancak pozisyon üretmekte zorlandıklarını belirtti.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Trabzonspor maçında ilk 20-25 dakikada zorlandıklarını, ofansif ve defansif düzenlemeler yaparak maça dahil olduklarını söyledi. İkinci yarıda daha iyi oyun sergilediklerini ancak basit top kayıplarıyla zorluk yaşadıklarını belirtti. Hafta boyunca çalıştıkları yerden gol yediklerini, bunun hatları olduğunu ancak pes etmediklerini ve penaltıdan gol bularak mücadeleye devam ettiklerini vurguladı. Bir puan için mutlu olmadıklarını, ancak iyi bir takımdan puan aldıkları için mutsuz da olmadıklarını ifade etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçı domine ettiklerini ancak pozisyonlarda kısırlık yaşadıklarını ve 2 puan kaybettiklerini söyledi. Alanyaspor'un kalelerine gelmeden puan kaybettiklerini belirterek, ön tarafta kreatif oyuncuların performansına ihtiyaç duyduklarını ekledi. Hakemlerle ilgili açıklamaların yapıldığını, kendi tarzının bu olmadığını, penaltı pozisyonunu futbol yorumuyla değerlendirdiğini ve hakemlerin gelişmesi gerektiğini dile getirdi. Maçı iyi hazırlandıklarını ancak sonucun istedikleri gibi olmadığını, bunun nasip olduğunu ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Joao Pereira, Fatih Tekke, Trabzonspor, Alanyaspor, Futbol, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
