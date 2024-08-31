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Alaplı çayı, çayıra döndü

Kuraklık nedeniyle kuruyan çay, adeta tehlike saçıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinin ortasından geçen çay, kuraklık nedeniyle adeta çayırlık alana dönüştü. Su seviyesinin durma noktasına geldiği çayın kurumuş dere yatağına döndüğünü ifade eden çevre sakinleri; sağlık ve çevre açısından yaşadıkları endişeleri dile getirdi.

İlçedeki çayda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi, bölgedeki ekosistemi olumsuz etkiledi. Su kaynaklarının azalması, bölgedeki bitki ve hayvan yaşamını adeta tehdit ediyor. Çayın kuruması, çevresel dengenin bozulmasına yol açtı ve bölgedeki biyolojik çeşitliliği tehlikeye attı. Ayrıca, çayın kurumasıyla birlikte ortaya çıkan kötü koku, bölge halkı için rahatsız edici bir sorun haline geldi. Vatandaşlar, kötü kokunun yanı sıra bu durumun sağlıklarını da tehdit ettiğini ifade etti.

Çay yatağında biriken atıklar ve durgun suyun, hastalık yapıcı mikroorganizmalar için uygun bir ortam oluşturduğunu aktaran ilçe sakinleri, özellikle sinekler ve diğer zararlı böceklerin çoğalması, bölgede çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğine vurgu yaptılar.

Durumdan rahatsız olan vatandaşlar, sürecin insan sağlığını da tehlikeye soktuğunu ifade ettiler. Derenin vahim bir durumda olduğunu ifade eden bir vatandaş, "Bu durum sağlığı tehlikeye atıyor. Acil müdahale edilmesi lazım. Yetkililerin bu duruma el atıp bir an önce önlem alması lazım" dedi.