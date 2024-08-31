Alaplı çayı, çayıra döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alaplı çayı, çayıra döndü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki çay, kuraklık nedeniyle çayırlık alana dönüştü. Su seviyesinin düşmesiyle ekosistem olumsuz etkilendi ve çevre sakinleri endişelerini dile getirdi.

31.08.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaplı çayı, çayıra döndü

Kuraklık nedeniyle kuruyan çay, adeta tehlike saçıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinin ortasından geçen çay, kuraklık nedeniyle adeta çayırlık alana dönüştü. Su seviyesinin durma noktasına geldiği çayın kurumuş dere yatağına döndüğünü ifade eden çevre sakinleri; sağlık ve çevre açısından yaşadıkları endişeleri dile getirdi.

İlçedeki çayda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi, bölgedeki ekosistemi olumsuz etkiledi. Su kaynaklarının azalması, bölgedeki bitki ve hayvan yaşamını adeta tehdit ediyor. Çayın kuruması, çevresel dengenin bozulmasına yol açtı ve bölgedeki biyolojik çeşitliliği tehlikeye attı. Ayrıca, çayın kurumasıyla birlikte ortaya çıkan kötü koku, bölge halkı için rahatsız edici bir sorun haline geldi. Vatandaşlar, kötü kokunun yanı sıra bu durumun sağlıklarını da tehdit ettiğini ifade etti.

Çay yatağında biriken atıklar ve durgun suyun, hastalık yapıcı mikroorganizmalar için uygun bir ortam oluşturduğunu aktaran ilçe sakinleri, özellikle sinekler ve diğer zararlı böceklerin çoğalması, bölgede çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğine vurgu yaptılar.

Durumdan rahatsız olan vatandaşlar, sürecin insan sağlığını da tehlikeye soktuğunu ifade ettiler. Derenin vahim bir durumda olduğunu ifade eden bir vatandaş, "Bu durum sağlığı tehlikeye atıyor. Acil müdahale edilmesi lazım. Yetkililerin bu duruma el atıp bir an önce önlem alması lazım" dedi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Alaplı, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaplı çayı, çayıra döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:45 Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den Uyarı: ’Tunceli’de Deprem Bekliyorum’ Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı: 'Tunceli'de Deprem Bekliyorum'
16:36 Bütün bu rezilliğin nedeni para Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
15:25 İstanbul’un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi
15:09 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in amcası ve annesi gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası ve annesi gözaltına alındı
08:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
07:55 Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi
07:43 Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı
01:17 Atatürk’e hakaret eden şahıs gözaltına alındı Atatürk'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
00:47 Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti
23:35 Paris’teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke’den Paris'teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke'den
22:52 Fenerbahçe, Alanyaspor’u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü
22:47 Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 18:12:13. #1.11#
SON DAKİKA: Alaplı çayı, çayıra döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement