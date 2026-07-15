Alaplı\'da 10 km Asfalt çalışması

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bozuk olan köy yollarına 10 kilometre asfalt döküldü.

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, gazetecilere, haziran ayı içerisinde Özel İdare Müdürlüğü kanalıyla birçok köy yoluna yaklaşık 10 kilometre ve 40 milyon değerinde asfalt döküldüğünü ifade etti.

Bozulan köy yollarında bakım ve onarım çalışması yapıldığını aktaran Köksal, "Yaklaşık 20 gün sürdü çalışmamız. Biz de bizzat çalışmaları takip ettik, yolların çizgilerini de çektirdik. dedi.

Köksal, temmuz ayında asfalt programının ikinci kısmına başlanacağını, çeşitli köylerde çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.