Alaplı'da İş Yerine Giren Yılan Yakalandı

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ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bir iş yerine giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan endişe yarattı. Yılan, itfaiyenin 'yılan timi' tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Olay öğlen saatlerinde Alaplı ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı gören esnaf, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'yılan timi' iş yerine gitti. Ekibin yaklaşık 30 dakika süren arama çalışmasında gizlendiği yer tespit edilen yılan aparatla yakalandı. Ekip daha sonra yılanı ormanlık alanda doğaya bıraktı.

Bugüne kadar yüzlerce yılan yakaladıklarını anlatan Alaplı İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, "Yaklaşık 10 yıldır yılan timi itfaiyemiz bünyesinde hizmet veriyor. Timde eğitimli 3 arkadaşımız gelen ihbarlara giderek aparatlar yardımıyla yılanları yakalayarak doğaya bırakıyorlar. Bugün de yılan ihbarları aldık. Ekiplerimiz bir iş yerine giren yılanı yakalayarak doğaya bıraktı." dedi.