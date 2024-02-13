Alaplı'da 'patpat' kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alaplı'da 'patpat' kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Alaplı\'da \'patpat\' kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Cemal Çakmakçı'nın kullandığı 'patpat' olarak bilinen tarım aracı, kontrolden çıkarak ormana devrildi. Çakmakçı olay yerinde hayatını kaybederken, jandarma soruşturma başlattı.

13.02.2024 11:45  Güncelleme: 11:46
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ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde Cemal Çakmakçı (52), kullandığı 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Alaplı ilçesine Gümeli beldesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Çakmakçı'nın kullandığı 'patpat' olarak bilinen tarım aracı, kontrolden çıkarak 10 metre yüksekten ormana devrildi. Çakmakçı, devrilen patpatın altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Çakmakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakmakçı'nın cansız bedeni Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürülürken, jandarma soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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