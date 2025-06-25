KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, çöp depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu 2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında etkilenen itfaiye eri H.A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR(Manisa),
Son Dakika › Güncel › Alaşehir'de Çöp Alanındaki Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?