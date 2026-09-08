Alaşehir'de hafızlığını tamamlayan öğrenciler icazet belgelerini aldı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Pazar Camisi'nde hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için icazet programı düzenlendi. Kaymakam Ercan Öter, öğrenci ve aileleri tebrik ederek, hafızlık eğitiminin önemine vurgu yaptı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için icazet programı yapıldı.
İlçe Müftülüğü tarafından Pazar Camisi'nde düzenlenen programa katılan Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, hafızlığın büyük emek ve sabır gerektiren önemli bir eğitim olduğunu belirtti.
Öter, hafızları ve ailelerini tebrik etti.
Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, hafızlara icazet belgeleri verildi.
Kaynak: AA
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