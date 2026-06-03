Alaşehir'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi - Son Dakika
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Alaşehir'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi

03.06.2026 11:37
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Alaşehir Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisini açtı, 269 kurs ile 5 bin 704 kursiyer eğitim aldı.

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı.

Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler sergilendi.

Açılış töreninde konuşan Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Aktaş, bu dönemde 269 kurs açıldığını ve 5 bin 704 kursiyere eğitim verildiğini söyledi.

Sergide, emekli öğretmen Hüsniye Tüylü'nün yaklaşık altı ayda 7 bin 600 motif kullanarak hazırladığı Atatürk portresi dikkat çekti.

Etkinliğe Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaşehir'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi - Son Dakika

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