Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir inşaatın temel çukuruna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sakarya Mahallesi yaşayan Ali İlgen, "Pamuk" isimli köpeğinin bir inşaatın temeli için açılan 3 metrelik bir çukura düştüğünü itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla köpeği bulunduğu çukurdan kurtarıp sahibine teslim etti.
Son Dakika › Güncel › Alaşehir'de Köpek Çukurdan Kurtarıldı - Son Dakika
